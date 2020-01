'놀라운 토요일'(사진=방송 화면 캡처)

'놀라운 토요일'에서 그룹 레드벨벳 '사이코'가 문제로 출제됐다.25일 저녁 방송된 tvN 예능프로그램 '놀라운 토요일-도레미마켓'에는 정준호, 이이경이 게스트로 출연했다.이날 1라운드 받아쓰기 곡으로 레드벨벳 '사이코(Psycho)'가 등장했다.이이경은 문제 출제 전부터 강한 자신감을 보였다. 그는 "지금 살고 있는 아파트가 레드벨벳이 살던 곳이다"라며 "최신곡 '싸이코'도 알고 있다"고 설명했다.이어 "촬영 전에 헬스장에서 운동을 했는데 '싸이코' 가사도 봤다"고 밝혀 멤버들의 기대를 모았다.강한 자신감을 드러낸 이이경과 달리, 멤버들은 모두 혼란에 빠졌다.정답은 "우린 아름답고 참 슬픈 사이야 / 서로를 빛나게 해 / (Tell me now) / 마치 달과 강처럼"이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com