팔로알토 싱글 ‘Love, Money & Dreams: The Remixes’./ 사진제공=하이라이트레코즈

[텐아시아=김수경 기자]한국 힙합의 명가 하이라이트레코즈(Hi-Lite Records)를 이끄는 팔로알토(Paloalto)가 오는 24일 맥시 싱글 ‘Love, Money & Dreams: The Remixes’를 발표한다.‘Love, Money & Dreams: The Album’은 팔로알토의 사랑, 돈, 꿈에 대한 생각들을 담아낸 시리즈 앨범이다.그 시리즈를 마무리 짓는 이번 리믹스 싱글은 동료 뮤지션들인 저스디스(JUSTHIS), 지투(G2), 저드(jerd), 아이브이(IV)가 재해석한 리믹스 트랙 ‘Move On Remix’, ‘Battle Scars Remix’와 신곡 ‘LM&D’로 이뤄져 있다.팔로알토는 한국대중음악상 최우수 랩/힙합 음반 수상자이자 엠넷 ‘쇼미더머니’에서 검증된 프로듀서로 활약했다.또 염따(YUMDDA), 딥플로우(Deepflow), 더콰이엇(The Quiett), 사이먼 도미닉(Simon Dominic)과 함께 하고 있는 딩고 프리스타일의 다모임 프로젝트를 통해 활발한 활동을 펼치고 있다. 팔로알토는 다모임 프로젝트를 통해 발표한 싱글 ‘아마두’를 음원 차트 정상에 올리며 히트곡 제조기의 면모를 뽐내고 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr