루피 더블 싱글 앨범 커버./사진제공=컬쳐띵크

[텐아시아=김수경 기자]힙합 레이블 메킷레인 레코즈 소속 루피(Loopy)가 지난 21일 오후 6시에 새로운 더블 싱글 앨범 ‘A LOVE LETTER FROM THE SAD BOY’를 발표했다.‘A LOVE LETTER FROM THE SAD BOY’는 이전에 발표한 싱글 앨범 ‘NO FEAR”DO NOT UNDERSTAND”IN N OUT’에 이어 루피의 첫 번째 정규 앨범에 수록될 네 번째 선공개 앨범이다.겨울이란 계절에 맞게 서정적인 차가움으로 대중들에게 다가갔다. 루피의 예전 기억을 토대로 회상을 통해 흐름을 풀어낸 것이 특징이다. 커버에는 루피의 실제 어렸을 적 사진이, 가사에는 자신의 경험담을 담았다.프로듀서진에는 루피의 싱글 ‘molla’의 프로듀서 ‘CorMill’과 ‘배드트리(Bad Tree)’가 참여하여 앨범의 완성도를 높였다.‘A LOVE LETTER FROM THE SAD BOY’는 각 음원사이트와 메킷레인 공식 유튜브 채널에서 감상할 수 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr