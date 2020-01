그룹 젝스키스./ 사진제공=YG엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]YG엔터테인먼트는 22일 오후 4시 공식 블로그(www.yg-life.com)를 통해 그룹 젝스키스의 리얼리티 프로그램 ‘젝포유’ 티저 영상을 공개했다.올해 데뷔 23주년을 맞은 젝스키스가 선보이는 리얼리티 프로그램인 만큼 티저 영상 공개만으로도 팬들의 열띤 반응을 불러일으켰다.이 영상에서 네 멤버들은 쾌활한 분위기 속에서 설날 노래를 부르며 팬들에게 새해 인사를 전했다. 멤버들은 “올해는 여러분께 젝스키스의 모든 것을 보여드리겠습니다”라고 예고했다.‘젝포유’는 오는 24일 프롤로그 공개 이후 매주 금요일 오후 4시 젝스키스 유튜브 채널 등에 업로드될 예정이다. 프롤로그는 23일 오후 6시 VLIVE FANSHIP 통해 선공개된다.본편에는 젝스키스가 신보 ‘ALL FOR YOU’ 작업 과정을 공개하며 새 앨범에 대한 팬들의 궁금증을 풀어준다.젝스키스는 28일 오후 6시 ‘ALL FOR YOU’를 음원을 공개하고, 29일 앨범을 발매한다. ‘ALL FOR YOU’는 젝스키스 멤버들이 의기투합하는 마음으로 준비한 앨범이다.젝스키스는 새 앨범 발표 후 3월 6일부터 8일까지 서울 경희대학교 평화의전당에서 콘서트(SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS])를 열고 팬들과 뜨겁게 호흡할 예정이다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr