더게임 OST 티저 (사진=해당티저캡처)

아이돌 그룹 A.C.E 멤버 준과 찬이 옥택연, 이연희 주연의 드라마 ‘더 게임’ OST에 참여한다.1월 22일 첫 방송을 앞두고 있는 MBC 수목드라마 ‘더 게임:0시를 향하여’(극본 이지효, 연출 장준호 노영섭, 이하 ‘더 게임’)의 첫 번째 OST 주자로 A.C.E(에이스) 멤버 준과 찬이 나서는 것.준과 찬이 부른 OST ‘Where You Are’는 2019년 화제작이었던 ‘닥터 프리즈너’의 OST인 ‘Eyes’를 작곡한 팀 ‘Nuvocity’가 참여한 일렉트로닉 팝 장르의 곡이다. 준과 찬은 부드럽고 힘 있는 보컬과 매력적인 음색으로, 드라마의 강렬함을 제대로 표현해냈다.이와 관련, OST 티저 영상이 20일 각종 음원 사이트, OST 제작사 및 음원 유통사 공식 유튜브 채널을 통해 전격 공개됐다. ‘더 게임’의 하이라이트 영상 및 메이킹 영상을 담아 시선을 사로잡는 가운데, 준과 찬의 보컬이 드라마의 긴장감 넘치는 분위기를 한껏 고조시켜 호평받고 있다.‘더 게임’ OST 제작사인 도너츠뮤직앤 측은 “‘더 게임’이 방송 전부터 신선한 소재의 수사 장르물로 기대감을 모아왔는데, 이번 OST ‘Where You Are’는 이에 걸맞게 강렬하면서도 서정적인 선율이 인상적인 곡이라, 드라마의 완성도를 높여줄 것”이라고 밝혔다.‘더 게임’ OST Part1인 ‘Where You Are’의 정식 음원은 23일(목) 낮 12시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.한편 죽음 직전의 순간을 보는 예언가와 강력반 형사가 20년 전 ‘0시의 살인마’와 얽힌 비밀을 파헤쳐가는 이야기를 그린 MBC 새 수목드라마 ‘더 게임:0시를 향하여’는 ‘하자있는 인간들’ 후속으로 22일 밤 8시 55분에 첫 방송된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com