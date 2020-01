그룹 젝스키스./사진제공=YG엔터테인먼트

[텐아시아=태유나 기자]그룹 젝스키스 멤버들의 케미스트리를 느낄 수 있는 콘셉트 영상이 공개됐다.젝스키스 소속사 YG엔터테인먼트는 21일 오후 4시 공식 블로그에 ‘SECHSKIES – THE 1ST MINI ALBUM CONCEPT VIDEO #2’를 게재했다.신보와 동명의 타이틀곡 ‘ALL FOR YOU'(올 포 유)를 배경 음악으로 한 이번 영상에는 은지원, 이재진, 김재덕, 장수원 네 멤버의 화기애애한 모습이 담겨있다. 부드러우면서도 경쾌한 멜로디와 웃음이 끊이지 않는 멤버들의 모습이 시선을 사로잡는다.멤버들의 장난기 넘치는 포즈와 익살스러운 표정은 현장의 유쾌한 에너지를 고스란히 전달한다. 의자 밑으로 고개를 내미는 김재덕의 돌발행동과 멤버들의 품으로 뛰어드는 장수원, 은지원의 엉뚱한 모습이 미소를 자아낸다.젝스키스는 오는 28일 오후 6시 ‘올 포 유’를 발매한다. 이번 앨범에는 타이틀곡과 함께 ‘꿈(DREAM)’ ‘의미 없어(MEANINGLESS)’ ‘제자리(ROUND & ROUND)’ ‘하늘을 걸어(WALKING IN THE SKY)’ 등 5곡이 수록됐다.오는 3월 6일부터 8일까지는 서울 경희대학교 평화의전당에서 콘서트(SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS])를 개최해 팬들과 만난다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr