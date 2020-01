'씨잼'(사진=씨잼 인스타그램)

래퍼 씨잼의 여자친구가 공개됐다.20일 씨잼은 자신의 럽스타그램을 통해 "You need help and i need you♥"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 영상 속 씨잼은 여자친구와 카페 데이트를 즐기기도 하고 다정한 포즈를 연출하는 등 어느 연인 못지 않게 달달한 분위기를 자아냈다.씨잼은 tvN 경연프로그램 `쇼미더머니5` 준우승으로 이름을 알린 래퍼로, 대마초 흡연 협의로 물의를 일으킨 바 있다. 한편 씨잼은 작년 8월 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 징역 1년 6개월에 집행 유예 받으며 사회적 물의를 일으킨 바 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com