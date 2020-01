가수 김재중./ 사진제공=씨제스

[텐아시아=김수경 기자]가온차트가 20일 “김재중의 ‘애요’ 앨범이 3주차 주간 소매점 앨범차트에서 1위를 차지했다”고 밝혔다.김재중의 ‘애요’는 3주차(2020.1.12~2019.1.18) 소매점 앨범차트에서 81993장으로 1위에 랭크됐다. 14일 오후 2시에 가장 많이 판매됐다.2위는 태연(TAEYEON)의 ‘Purpose – The 2nd Album Repackage’, 3위는 에이티즈(ATEEZ)의 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’가 차지했다.3주차 일간 소매점 앨범차트에서는 에이티즈의 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’, 13일 백예린의 ‘Every letter I sent you.’, 14일 김재중 ‘애요’, 15~17일 태연의 ‘Purpose – The 2nd Album Repackage’, 18일 웨이브이(WayV)의 ‘Take Over The Moon – The 2nd Mini Album’가 1위에 랭크됐다.김재중의 ‘애요’는 지난 14일 오후 6시에 발매됐다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr