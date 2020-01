영국 오피셜차트 "BTS '블랙스완', 금주 40위내 진입 예상"

美빌보드와 양대 팝 차트…'작은 것들을 위한 시', '아이돌' 이어 세번째 40위권미국 빌보드와 양대 팝 차트로 꼽히는 영국 오피셜 차트가 그룹 방탄소년단(BTS) 신곡 '블랙 스완'이 금주 싱글 차트 40위 내에 진입할 것으로 예상했다.오피셜 차트는 19일(이하 현지시간) 차기 싱글차트 전망 기사에서 '이번 주 방탄소년단이 역대 세 번째로 영국 싱글 차트 40위권 곡을 기록할 것'이라고 언급했다.오피셜 차트 최신판은 오는 24일 발표된다.오피셜 차트는 '블랙 스완'이 지난 17∼18일 가장 많은 다운로드 수를 기록해 현재 22위를 달리고 있다고 전했다.이밖에 오피셜 차트는 지난 17일 깜짝 컴백한 에미넘의 '뮤직 투 비 머더드 바이'(Music To Be Murdered By) 앨범에서 세 곡이 차기 싱글차트 톱 20에 진입할 것으로 예상했다.방탄소년단은 그간 영국 오피셜 싱글 차트에서 40위권 곡을 2곡 배출했다.팝스타 할시가 피처링한 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)로 최고 순위 13위를 기록했고 '아이돌'(IDOL)은 21위까지 올랐다.'블랙 스완'은 방탄소년단 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7' 선공개곡으로, 한국시간으로 지난 17일 오후 6시 전 세계에 공개됐다.100개 가까운 국가에서 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 오르며 K팝 사상 최다 국가 1위 기록을 세우는 등 어김없이 세계적 반향을 일으켰다.방탄소년단은 LA 현지시간 오는 28일 미국 CBS 인기 토크쇼 '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든'(The Late Late Show with James Corden)에 출연해 '블랙 스완' 무대 첫선을 보일 예정이다./연합뉴스