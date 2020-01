그룹 젝스키스. / 제공=YG엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]그룹 젝스키스가 새 음반 발매를 기념하며 실시간 온라인 방송을 통해 팬들과 소통한다.젝스키스의 소속사 YG엔터테인먼트는 20일 “젝스키스가 오는 28일 오후 1시부터 네이버 브이라이브(VLIVE)를 열고 팬들과 대화를 나눈다”고 밝혔다. 이와 더불어 젝스키스가 나란히 앉아 장난기 가득한 표정을 짓고 있는 사진을 공개했다.젝스키스는 이날 실시간 방송을 통해 새 미니음반 ‘올 포 유(ALL FOR YOU)’의 제작 과정과 타이틀곡의 뮤직비디오 촬영 뒷이야기 등 들려준다. 또한 팬들의 질문에도 답할 예정이다.YG엔터테인먼트의 관계자는 “젝스키스의 이번 새 음반에는 타이틀곡 ‘ALL FOR YOU’를 비롯해 ‘꿈(DREAM)’ ‘의미 없어’ ‘제자리’ ‘하늘을 걸어’ 등 5곡이 담긴다”고 소개했다. ‘ALL FOR YOU’는 사랑하는 사람을 향한 마음을 풀어낸 곡이다.젝스키스는 오는 28일 오후 6시 새 음반을 발표하고 본격 활동에 나선다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr