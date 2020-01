그룹 동키즈. / SBS ‘인기가요’ 방송화면.

[텐아시아=김하진 기자]그룹 동키즈(DONGKIZ)가 청량하고 사랑스러운 매력으로 팬들의 호응을 이끌어냈다. 19일 오후 방송된 SBS 음악 프로그램 ‘인기가요’에서다.동키즈는 이날 ‘인기가요’에 출연해 ‘올 아이 니드 이즈 유(All I Need is You)’를 불렀다. 교복 스타일의 의상을 입고 등장해 다채로운 표정과 남다른 끼를 뽐냈다. 점프와 격렬한 퍼포먼스에도 안정적인 라이브 실력을 보여줬다.농구의 슛 동작을 안무로 표현한 ‘슬램동키춤’과 공을 드리블하는 듯한 안무까지, 무대 위를 종횡무진하며 곡의 매력을 살렸다.‘All I Need is You’는 1980년대 유행한 펑크 장르를 현대적으로 재해석한 올드 스쿨 펑크 장르의 곡이다. 가사는 ‘인형 같은 네가 숨을 쉬네’ ‘내 마음 너 아니면 안된대’ 등 귀여운 고백을 하는 내용이다.이날 ‘인기가요’를 끝으로 ‘All I Need is You’의 음악 방송 활동을 마무리 지은 동키즈는 계속해서 팬들과 소통하며 다양한 활동을 펼칠 계획이다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr