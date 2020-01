동키즈(사진=방송화면캡쳐)

그룹 동키즈(DONGKIZ)가 풋풋한 소년미를 발산했다.동키즈는 18일 오후 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연, 후속곡 ‘All I Need is You’(올아니쥬)로 무대에 올랐다.이날 동키즈는 만화를 찢고 나온 것 같은 훈훈한 비주얼을 뽐내는 가하면, 멤버별 매력을 돋보이게 만드는 표정 연기로 ‘무대 위 놀 줄 아는 아이돌’ 면모를 입증해 보였다.특히 농구의 슛 포즈를 안무화한 ‘슬램동키춤’로 화려한 퍼포먼스까지 자랑한 동키즈는 연신 밝은 분위기 속 흥 텐션을 이어가며 청량함까지 선사했다.동키즈의 ‘All I Need is You’는 80년대 펑크 장르에 EDM(이디엠) 비트와 신스 악기를 섞어 재해석한 올드 스쿨 펑크 곡이다.‘All I Need is You’로 후속 활동을 이어가고 있는 동키즈는 다채로운 채널로 팬들과의 소통도 놓치지 않고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com