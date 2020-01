‘뮤직뱅크’ 동키즈 (사진= KBS2)

그룹 동키즈(DONGKIZ)가 고품격 하이텐션을 뽐냈다.동키즈는 오늘(17일) 오후 방송된 KBS2 ‘뮤직뱅크’에 출연했다.이날 후속곡 ‘All I Need is You’로 무대에 오른 동키즈는 5인 5색 개성이 돋보이는 프레피 룩(preppy look) 자태로 팬심부터 사로잡았다.특히 동키즈의 매력이 돋보이는 퍼포먼스는 무대 보는 재미를 더한 것은 물론, 다채로운 콘셉트 부자 면모까지 자랑했다.러블리한 가사가 인상적인 동키즈의 ‘All I Need is You’는 80년대 펑크 장르에 현대적인 EDM(이디엠) 비트가 어우러진 올드 스쿨 펑크 곡이다.현재 동키즈는 ‘All I Need is You’로 활발히 활동 중이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com