혁오, 신보 ‘사랑으로’ 발매일·트랙리스트 기습 공개

[연예팀] 혁오가 새 앨범 발매일과 트랙리스트를 기습 공개했다.혁오 소속사 두루두루아티스트컴퍼니 측은 1월17일 “혁오의 새로운 정규 앨범 ‘사랑으로(through love)’가 오는 30일 오후 6시 전세계 온라인 음원사이트에 동시 공개될 예정”이라고 밝혔다.지난 2018년 발매된 EP ‘24 : 하우 투 파인드 트루 러브 앤 해피니스(24 : How to find true love and happiness)’ 이후 약 2년 만에 컴백하는 혁오의 새 정규 앨범 ‘사랑으로’는 대대적인 변화가 있을 예정이다. 우선 데뷔 이래 숫자로 유지되던 앨범 명이 한글로 바뀌었고 앨범 커버 역시 일러스트가 아닌 사진을 사용, 세계적인 작가 볼프강 틸만스(Wolfgang Tillmans)와 협업했다.이번 앨범에는 ‘헬프(Help)’ ‘헤이선(Hey Sun)’ 등 총 6개의 트랙이 실린다. ‘뉴본(New born)’이라는 마지막 트랙에는 혁오가 앞으로 기존과 또 다른 음악을 선보일 것이라는 예고가 담긴다. 이제까지 청춘의 단면을 가장 혁오스러운 방식으로 표현하며 동시대 청춘들의 열광을 이끌어냈던 만큼 이번 새 앨범에 대한 기대가 높아지고 있다.한편, 혁오의 새 앨범 ‘사랑으로(through love)’는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.(사진제공: 두루두루아티스트컴퍼니)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr