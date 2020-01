할시 앨범 커버 이미지 / 사진제공=유니버셜뮤직

[텐아시아=우빈 기자]팝가수 할시(Halsey)가 오는 5월 내한공연에 앞서 17일 세 번째 정규 앨범 ‘매닉(Manic)’을 발표한다.이번 앨범은 총 16개 트랙으로 구성돼 있으며, 타이틀곡 ‘유 슈드 비 새드(You Should Be Sad)’ 뮤직비디오는 지난 10일 먼저 공개돼 할시의 이전 활동과 180도 바뀐 새로운 이미지로 팬들의 기대감을 높였다.또 이번 앨범엔 세계적인 인기의 그룹 방탄소년단의 슈가와 함께 호흡을 맞춰 많은 사랑을 받은 ‘슈가의 인터루드(Suga’s Interlude)’와 할시에게 빌보드 핫 100차트 첫 1위의 영광을 안겨준 메가히트 싱글 ‘위드아웃 미(Without Me)’도 수록됐다.할시는 2015년 데뷔 앨범 발표 후 수차례 그래미 시상식(Grammy Awards) 후보에 오르며 차세대 팝스타 대열에 합류했다. 이후 방탄소년단의 히트곡 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’에 피처링으로 참여해 국내서도 이름을 알렸다.할시는 오는 5월 7일 오후 7시 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 내한공연을 펼친다. 이번 내한 공연은 2018년에 이어 두 번째로, 이달 22일부터 23일 오전까지 공연주최사 라이브네이션코리아를 통해 선예매가 가능하며 일반 예매는 23일 정오부터 시작된다우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr