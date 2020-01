"방탄소년단 노래, 영국서 4억6천만회 스트리밍"

영국 오피셜차트 소개…'작은 것들을 위한 시' 1위그룹 방탄소년단(BTS)이 영국에서 그동안 4억6천700만 회에 이르는 누적 스트리밍을 기록한 것으로 집계됐다.미국 빌보드와 양대 팝 차트로 꼽히는 영국 오피셜 차트는 15일(현지시간) 차트 데이터를 기반으로 영국에서 가장 인기를 끈 방탄소년단 곡 40개를 소개했다.오피셜 차트는 "헌신적인 영국 아미(방탄소년단 팬)들은 방탄소년단 싱글과 EP(미니음반), 앨범에서 4억6천700만 회가량의 스트리밍을 쌓아 올렸다"고 전했다.가장 스트리밍이 많이 이뤄진 곡은 지난해 4월 발매된 '맵 오브 더 솔: 페르소나'(MAP OF THE SOUL: PERSONA) 앨범 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)다.영국에서 2천910만 회 스트리밍되고, 오피셜 싱글 차트 13위까지 오르면서 방탄소년단 곡으로서는 영국 내 최고 기록을 세웠다.2018년 8월 발매된 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer) 타이틀곡 '아이돌'(IDOL)이 스트리밍 2천180만 회로 2위를 차지했다.'아이돌'로 방탄소년단은 오피셜 싱글 차트 40위권에 처음 진입해 21위까지 올랐다.이어 '디엔에이'(DNA)가 3위, '페이크 러브'가 4위, '마이크 드롭'(MIC Drop)이 5위로 뒤를 따랐다./연합뉴스