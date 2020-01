래퍼 창모./ 텐아시아 DB

그룹 엑소의 백현 / 사진제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]래퍼 창모(CHANGMO)와 그룹 엑소의 백현(BAEKHYUN)이 2020년 2주차 가온차트에서 각각 2관왕을 차지했다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 16일 “2020년 2주차(2020.01.05~2020.01.11) 디지털차트, 스트리밍차트 3주 연속 1위를, 백현 (BAEKHYUN)이 참여한 낭만닥터 김사부 2 OST Part.1 ‘너를 사랑하고 있어’는 다운로드차트, BGM차트에서 1위해 각각 2관왕의 영예를 안았다”고 발표했다.2주차 앨범차트는 에이티즈(ATEEZ)의 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’ 앨범이 1위를 차지했다.아티스트의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 소셜차트2.0에서는 ‘방탄소년단’이 1위에 랭크됐으며, 2위는 양준일이 랭크됐다. 집계 기간 동안 방탄소년단의 V LIVE 채널에서 가장 인기를 얻은 콘텐츠는 ‘BTS (방탄소년단) MAP OF THE SOUL : 7 ‘Interlude : Shadow’ Comeback Trailer’였다.마이셀럽스의 빅데이터 분석 결과로 얻은 매력 키워드는 ‘스타일리쉬한’’만찢비주얼인’ 등이었다. 2위를 차지한 양준일의 마이셀럽스 매력키워드는 ‘아이돌같은’’신드롬인’ 등이었다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr