방탄소년단, 빌보드200 차트인 지속…58계단 '역주행'

그룹 방탄소년단(BTS)이 1년 4개월 전 발매한 앨범이 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 58계단을 '역주행'하며 자리를 지켰다.지난 2018년 8월 발매된 방탄소년단 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer)는 14일(현지시간) 발표된 빌보드 200 최신 차트에서 137위를 차지했다.지난주 195위에서 도로 훌쩍 뛰어올랐다.지난해 4월 발매한 '맵 오브 더 솔: 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)도 이번 주 176위로 함께 차트를 지켰다.'페르소나' 앨범은 지난주 148위보다는 순위가 떨어졌다.방탄소년단은 인터넷 영향력을 보여주는 차트인 '소셜 50'에서는 131주 연속 1위를 이어간다.통산 161번째 1위로 자체 최장 기록을 경신 중이며, 163번 1위를 차지한 팝 가수 저스틴 비버 기록에 바짝 다가섰다.내달 정규 4집 발매를 앞둔 방탄소년단은 14일 세계적 현대미술 작가 22명과 함께하는 '커넥트, BTS'(CONNECT, BTS) 프로젝트를 공개한 데 이어 17일에는 선공개곡과 아트 필름을 선보인다./연합뉴스