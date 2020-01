젝스키스, ALL FOR YOU 트랙리스트 공개 (사진=YG)

젝스키스가 새 앨범 트랙리스트를 통해 멤버들의 '음악적 성장'과 '보컬 재발견'을 예고했다.젝스키스 측은 15일 공식 블로그에 젝스키스의 첫 미니앨범 'ALL FOR YOU' 트랙리스트 포스터를 공개했다.공개된 내용에는 이번 앨범과 동명의 타이틀곡 'ALL FOR YOU'를 포함해 '꿈 (DREAM)', '의미 없어 (MEANINGLESS)', '제자리 (ROUND & ROUND)', '하늘을 걸어 (WALKING IN THE SKY)' 등 총 5곡이 담겼다.'ALL FOR YOU'를 작곡-작사한 FUTURE BOUNCE, Andrew Choi와 minGtion을 비롯해 godok, BIGTONE, MIN YEON JAE 등이 작업에 참여했다. 특히 타이틀곡을 포함한 모든 곡의 작곡과 편곡을 맡은 FUTURE BOUNCE의 통일성 있는 얼개에 여러 작곡-작사가들의 다채로운 감성이 더해지며 더욱 풍성한 결과물이 완성됐다.젝스키스 특유의 따뜻한 색채와 대중적 공감대를 자극하는 신곡들이 기대된다. R&B·DANCE·MIAMI BASS 등 다양한 장르를 통해 각 멤버들의 보컬적 매력도 새롭게 각인시킬 예정이다.젝스키스는 'ALL FOR YOU'로 4인조 재편 후 첫 활동에 나선다. 새로운 시작을 알리는 앨범인 만큼 젝스키스는 그 어느 때보다 더욱 의기투합해 녹음 작업에 공을 들였다.실제 트랙리스트 포스터 속 젝스키스 멤버들은 빛과 구름이 섞여 있는 하늘을 배경으로 어깨동무를 한 채 은은한 미소를 지어 팬들의 기대감을 높였다.