루피 싱글 (사진=MKIT RAIN RECORDS)

메킷레인 레코즈 소속 루피(Loopy)가 1월 14일 오후 6시, 새로운 싱글 앨범 [IN N OUT]을 발표했다.[IN N OUT]은 이전 싱글 앨범 [NO FEAR]와 [DO NOT UNDERSTAND]에 이어 루피의 정규앨범에 수록될 세 번째 선공개 싱글 앨범이다.[IN N OUT]은 이전 싱글 [DO NOT UNDERSTAND]에 이어 트랩풍의 강렬한 비트에 루피의 강약을 조절하는 플로우와다양한 보이스톤을 넘나들며 이전과는 또 다른 스타일의 루피의 그루브를 보여줄 예정이라 팬들의 기대감을 모았다.SNS를 통해 앨범 발매 소식을 접한 팬들은 “요즘 열심히 음악 내주셔서 너무 행복해요(loo**)”, “활동 많이 해줘서 고마워요(sc***)”, “정규 앨범 나오기 전 자꾸자꾸 주는 선물(zi****)” 등의 뜨거운 반응을 남기며 선공개 싱글 앨범과 더불어 추후에 발매될 정규 앨범에 대한 기대까지 표했다.이번 싱글 앨범에는 프로듀서로 '제네 더 질라 (ZENE THE ZILLA)', 'ASH ISLAND' 등 다양한 아티스트들의 앨범에 함께 한 'Kid Wine'이 참여했으며,DANTAYSPEAK가 비주얼 디렉터로서 커버와 비주얼라이져의 전반적인 디렉팅을 하였다.한편, 루피는 최근 본격 장사 버라이어티 유튜브 채널인 ‘메킷원 MKIT WON’에서 나플라, 오왼, 블루와 함께 재치 있는 입담과 리더십으로 루피 사장님 다운 면모로 많은 사랑을 받고 있다.[IN N OUT] 은 각종 음원사이트에서 감상할 수 있으며, 비주얼라이져는 메킷레인 공식 유튜브 채널에서 감상할 수 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com