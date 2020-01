그룹 젝스키스 첫 미니앨범 ‘ALL FOR YOU’ 커버./사진제공=YG엔터테인먼트

[텐아시아=태유나 기자]그룹 젝스키스가 컴백 타이틀곡 명을 공개했다.YG엔터테인먼트는 14일 오후 4시 공식 블로그에 젝스키스의 첫 미니앨범 타이틀곡 ‘ALL FOR YOU'(올 포 유) 포스터를 공개했다.공개된 포스터 속 젝스키스는 그룹과 팬을 상징하는 노란색 꽃들이 활짝 피어있는 공간에 앉아 옅은 미소를 짓고 있다. 봄날처럼 화사하고 따스한 분위기가 젝스키스의 음악적 변화를 짐작하게 한다.오는 28일 오후 6시 발매되는 ‘ALL FOR YOU’는 사랑하는 사람을 향한 마음을 아름답게 표현한 곡이다. 공감할 수 있는 가사와 부드러운 선율이 조화를 이룬 가운데 중독성 강한 후렴구가 특징이다.이 노래는 밍지션(minGtion)이 작사했고, 퓨처 바운스(FUTURE BOUNCE)와 앤드류 최(Andrew Choi)가 작곡했다. 퓨처 바운스가 편곡, 은지원·이재진·김재덕·장수원 젝스키스 4인이 심혈을 기울여 음악적 완성도를 높였다.젝스키스는 ‘ALL FOR YOU’를 통해 4인조로 재편된 후 첫 활동에 나선다. 새로운 시작을 알리는 앨범인 만큼 젝스키스는 그 어느 때보다 더욱 의기투합해 녹음 작업에 공을 들였다.젝스키스는 새 앨범 발매에 이어 약 1년 5개월 만에 콘서트(SECHSKIES 2020 CONCERT