신진그룹 세계공략 박차…스트레이키즈·에이티즈 월드투어(종합)

스트레이키즈, 21개 도시 투어·영어 싱글…에이티즈 15개 도시 공연새해 초 신진 보이그룹들이 세계 무대 공략에 속도를 낸다.JYP엔터테인먼트 보이그룹 스트레이키즈는 지난해 11월 서울 공연으로 월드투어 '디스트릭트 9 : 언록'(District 9 : Unlock) 포문을 열었다.이달 29일 뉴욕을 시작으로 31일 애틀랜타, 2월 2일 댈러스, 5일 시카고, 7일 마이애미, 9일 피닉스, 13일 새너제이, 16일 로스앤젤레스 등 미주 8개 도시에서 무대에 선다.이어 14일 오전 0시 공식 SNS를 통해 추가 월드투어 일정도 발표했다.3월 21∼22일 오사카 공연에 이어 싱가포르·마닐라·마드리드·베를린·런던·브뤼셀·파리·모스크바 등 아시아와 유럽을 돈다.모두 합쳐 총 21개 도시 24회 규모라고 소속사는 전했다.이들은 오는 24일 오후 2시 영어로만 부른 첫 디지털 싱글 '스텝 아웃 오브 클레'(Step Out of Cle)도 발매한다.이들은 14일 정오 공식 SNS 채널을 통해 신보 발매를 알렸다.지난해 10월 발매한 디지털 싱글 '더블 낫'(Double Knot)과, 지난달 공개한 '클레 : 레반터' 미니앨범 타이틀곡 '바람'(Levanter) 등 2곡 영어 버전이 수록되며 미국에서도 발매된다.성장세를 이어가는 보이그룹 에이티즈(ATEEZ)도 2월 8∼9일 서울 공연을 시작으로 전 세계 15개 도시에서 개최되는 월드투어 '더 펠로십 : 맵 더 트레저'(The Fellowship: Map The Treasure)를 잇달아 매진시켰다.소속사 KQ엔터테인먼트에 따르면 에이티즈 공연은 로스앤젤레스, 뉴욕, 댈러스, 마드리드, 암스테르담, 모스크바 6개 도시에서 매진된 상태다.에이티즈 측은 "더 많은 팬을 만나고자 도시별 가능한 추가 티켓을 오픈하기로 결정했다"고 덧붙였다./연합뉴스