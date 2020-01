스텔라장, 초콜릿 OST 파트10 커버(사진= JTBC콘텐트허브 제공)

힐링 드라마 ‘초콜릿’과 힐링 보이스 스텔라장이 만났다.JTBC 금토드라마 ‘초콜릿’의 10번째 OST 스텔라장의 ‘Right Time and Right Place(라이트 타임 앤드 라이트 플레이스)’가 12일 오후 6시 전 음원사이트를 통해 발매된다.스텔라장의 ‘Right Time and Right Place’는 제목처럼 그때 거기서 그 사람을 만났었기 때문에 인생이 달라졌던 것 같은 운명적인 이야기로, 수많은 연인들의 시작을 담은 곡이다.이곡은 서로에게 서서히 스며드는 이강(윤계상 분)과 문차영(하지원 분)의 사랑 이야기를 풀어냈으며, 강과 차영의 조심스러운 감정선을 보여준다. 여기에 스텔라장 특유의 달달한 음색이 피아노와 어쿠스틱 기타 연주와 만나 힐링 시너지를 높여줄 예정이다.특히 ‘Right Time and Right Place’는 ‘초콜릿’의 명품 OST를 탄생시키고 있는 정예경 음악감독이 스텔라장의 목소리를 처음부터 염두에 두고 작곡했다는 후문이다.클래식, 뮤지컬, 대중음악의 경계를 자유롭게 넘나드는 아티스트이자, 아티스트 군단을 이끄는 디렉터로서 독보적인 역량을 펼치고 있는 정예경 음악감독과 ‘천재 싱어송라이터’ ‘뇌섹녀’ 등 수많은 수식어로 다재다능함을 뽐내고 있는 스텔라장의 만남이 시청자들의 가슴을 더욱 뭉클하게 만들 전망이다.한편 강과 차영의 진실된 사랑 이야기가 가속화되며 극의 몰입도가 높아진 가운데, ‘초콜릿’에 묻어나는 OST의 기대감 또한 점점 높아지고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com