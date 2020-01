그룹 이엔오아이./ 사진제공=키더웨일컴퍼니

[텐아시아=노규민 기자]그룹 이엔오아이(ENOi)가 신곡 뮤직비디오 티저 및 앨범 프리뷰 영상을 공개했다.이엔오아이(라온, 하민, 제이키드, 도진, 진우, 건, 어빈)는 지난 11일 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘레드 인 디 애플(Red in the Apple)’의 뮤직비디오 티저와 앨범 프리뷰 영상을 게재했다.건의 등장으로 시작된 ‘발칙하게’ 뮤직비디오 티저 영상은 도진, 어빈, 라온, 하민 진우, 제이키드가 차례대로 등장해 시선을 사로잡았다. 곧이어 청량함과 섹시함을 오가는 단체 칼군무와 화려한 퍼포먼스가 이어져 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 더욱 증폭시켰다.약 1분 정도의 분량으로 구성된 앨범 프리뷰 영상에는 이번 앨범의 전체적인 색깔과 세계관을 담아낸 1번 트랙 ‘사과(Not Sorry)’를 비롯해 새로운 감정에 대한 각성과 적극적인 표현들을 곡 전반에 녹여낸 타이틀곡 ‘발칙하게(Cheeky)’, 사랑하는 사람을 향한 풋풋한 소년의 모습을 담은 R&B곡 ‘방백(i’m with you)’, 사랑에 대한 결론을 내리는 ‘&NDiNG(엔딩)’까지 총 네 트랙의 하이라이트 음원이 수록됐다.앞서 개인 및 단체 콘셉트 포토를 차례대로 공개하며 컴백 열기를 고조시킨 이엔오아이는 이번 앨범의 메타포인 ‘사과’를 통해 현재의 시선에서 느끼고 고찰할 수 있는 선택에 관한 이야기를 풀어내며 강렬한 메시지를 선보일 예정이다.이엔오아이의 첫 번째 미니앨범 ‘레드 인 디 애플(Red in the Apple)’은 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr