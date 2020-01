그룹 소녀시대의 태연 정규 2집 리패키지 ‘Purpose’ 티저 이미지 / 사진제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]그룹 소녀시대의 태연의 정규 2집 리패키지 앨범 ‘Purpose’(퍼포즈)를 미리 만날 수 있는 하이라이트 클립이 공개됐다.태연은 11일 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 이번 앨범에 수록된 ‘월식 (My Tragedy)’의 하이라이트 클립을 공개해 화제를 모으고 있다.신곡 ‘월식 (My Tragedy)’은 트립팝 장르다. 풍금 소리로 시작하여 오케스트라 편곡으로 이어지는 깊이 있고 처절한 사운드가 헤어진 사랑의 아픈 마음을 월식에 비유한 가사와 잘 어우러진다.또한 오는 12일 자정에는 또 다른 신곡 ‘너를 그리는 시간 (Drawing Our Moments)’의 미리듣기가 공개될 예정이어서, 새 앨범에 대한 기대감을 한층 높일 전망이다.태연의 정규 2집 리패키지 앨범 ‘Purpose’는 오는 15일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr