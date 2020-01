'엠카운트다운' 동키즈 (사진= Mnet ‘엠카운트다운’ 캡처)

보이그룹 동키즈(DONGKIZ)가 사랑스러운 고백으로 대중을 사로잡고 있다.동키즈는 9일 오후 방송된 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연, 무대를 꾸몄다.이날 동키즈는 ‘All I Need is You’(올아니쥬)를 통해 농구의 슛 포즈를 안무로 표현한 ‘슬램동키춤’으로 생동감 넘치는 퍼포먼스는 물론, 보기만 해도 저절로 미소를 짓게 만드는 청량한 소년미까지 뽐냈다.특히 5인 5색 개성 가득한 프레피 룩(preppy look)으로 동키즈의 매력을 더욱 극대화시키는 가하면, 특유의 통통 튀는 밝은 에너지로 무대를 더욱 활기차게 만들어 시청자들의 눈길도 사로잡았다.달콤한 고백의 순간을 담은 동키즈의 ‘All I Need is You’는 올드 스쿨 펑크 곡으로, 중독성 강한 가사가 특징이다.현재 동키즈는 ‘All I Need is You’로 다채로운 활동을 펼치고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com