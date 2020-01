그룹 ATEEZ의 ‘Answer’ 뮤직비디오. /

[텐아시아=김하진 기자]그룹 에이티즈(ATEEZ)가 차세대 글로벌 아이돌 다운 저력을 과시했다.ATEEZ는 지난 6일 미니음반 ‘트레져 에필로그 : 액션 투 앤서(TREASURE EPILOGUE : Action To Answer)’로 국내는 물론 해외에서도 주목받고 있다.이번 음반의 타이틀곡 ‘Answer’는 뮤직비디오는 공개한지 약 64시간 만에 조회수 1000만 명을 넘어섰다. 앞서 발매한 ‘트레져 EP.핀 : 올 투 액션(TREASURE EP.FIN : All To Action)’의 타이틀곡 ‘원더랜드(WONDERLAND)’의 뮤직비디오보다 빠른 조회 수 기록 갱신을 보여줬다.또한 ATEEZ의 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’는 발매와 동시에 미국과 브라질, 캐나다, 프랑스, 독일 등 36개국 아이튠즈 종합 음반 차트에서 1위를 차지했다. 미국 빌보드 ‘소셜50’ 차트에서는 3위에 올랐다.ATEEZ는 오는 2월부터 월드 투어 콘서트를 펼친다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr