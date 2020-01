그룹 2PM의 닉쿤 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]그룹 2PM의 닉쿤이 일본 솔로 콘서트로 현지를 달콤하게 물들였다.닉쿤은 지난해 12월 26~27일 일본 오사카에 위치한 제프 오사카 베이사이드에서 ‘NICHKHUN (From 2PM) Premium Solo Concert 2019-2020 “Story of …”‘(닉쿤 (프롬 2PM) 프리미엄 솔로 콘서트 2019-2020 “스토리 오브…”)를 열고 팬들과 만났다.이어 지난 6~7일 도쿄 나카노 선 플라자 홀에서 개최된 단독 콘서트를 끝으로 총 2개 도시 4회 공연을 성료 했다.다양한 모습을 보여주고 싶다고 다짐했던 닉쿤은 12월 발매한 새 앨범 ‘Story of…'(스토리 오브…)에 실린 전곡 5곡 무대는 물론 파워풀한 퍼포먼스와 악기 연주까지 풍성하게 구성해 팔색조 면모를 과시했다.닉쿤은 눈처럼 새하얀 슈트를 입고 등장해 신보 수록곡 ‘This Christmas Time'(디스 크리스마스 타임)을 부르며 콘서트 시작을 알렸다. 이어 ‘YOU'(유), ‘Vanilla'(바닐라), ‘Stay In'(스테이 인) 등 로맨틱한 분위기를 자아내는 솔로 넘버들로 귀를 사로잡았다.또 한 손에 빨간 우산을 들고 부드러운 목소리로 이번 앨범 타이틀곡 ‘Story of…’를 가창해 낭만적인 분위기를 이끌어냈다.공연 전반 기타와 피아노 연주를 선보이며 솔로 아티스트의 재능을 과시했다면 후반에는 2PM 곡들로 다시 한번 공연장을 뜨겁게 달궜다. ‘Only Girl'(온리 걸)을 시작으로 ‘하.니.뿐.’, ‘I’m Your Man'(아임 유어 맨), ‘I`ll Be Back'(아 윌 비 백) 등 열정적인 무대로 마치 2PM 콘서트 장을 방불케하는 에너지를 발산했다.현지 팬들은 서프라이즈 이벤트를 준비해 닉쿤을 감동케 했다.관객들은 멋진 공연을 선보인 닉쿤을 향해 ‘Thank you NICHKHUN’이라는 메시지가 담긴 슬로건을 들었고 닉쿤은 “내가 더 고맙다”라고 화답해 훈훈한 분위기를 만들었다.2PM은 오는 3월 13일 일본어로 가창한 노래들이 축약된 앨범 ‘THE BEST OF 2PM in Japan 2011-2016′(더 베스트 오브 2PM 인 재팬 2011-2016) 발매를 예정하고 있어 기대를 모은다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr