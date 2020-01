'기습 티저 공개' 옹성우, 9일 첫 디지털 싱글 'WE BELONG' 발매

옹성우가 오는 9일 첫 번째 디지털 싱글 'WE BELONG'(위 빌롱)을 발매한다.옹성우의 소속사 판타지오는 지난 5일 공식 SNS 채널을 통해 디지털 싱글 'WE BELONG'의 티저 이미지를 기습 공개했다.공개된 사진 속에는 공식 로고와 어우러져 피어나는 꽃들 속에서 옹성우가 미소를 지으며 어딘가를 응시하고 있다. 화려하면서도 따스한 분위기로 시선을 사로잡는 옹성우의 모습이 감각적인 디자인과 함께 완성되어 옹성우의 첫 번째 디지털 싱글에 대한 궁금증을 자극한다.특히 'WE BELONG'은 옹성우가 직접 작사·작곡에 참여해 관심이 집중된다. 옹성우의 첫 자작곡 'WE BELONG'은 올겨울을 포근하게 녹여 줄 따뜻하고 청량한 분위기의 곡으로 옹성우의 자전적인 이야기를 담았다. 뿐만 아니라 청춘에게 전하는 위로의 메시지를 옹성우만의 감성으로 완성해 더욱 기대를 모은다.판타지오는 "옹성우의 첫 번째 디지털 싱글이 발매된다. 5일 티저 이미지 공개를 시작으로 뮤직비디오, 음원을 순차적으로 공개할 예정이다”며 “옹성우의 첫 자작곡인 'WE BELONG'은 11일 열리는 단독 팬미팅에서 무대가 최초 공개된다. 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.옹성우는 작년 드라마 '열여덟의 순간'을 통해 2019가 주목한 대세 신인 배우로 자리 잡았으며 '2019 코리아드라마어워즈', '2019 아시아아티스트어워즈'에서 신인상을 받아 이를 입증했다. 이어 자작곡인 디지털 싱글 'WE BELONG'을 발매함으로써 연기와 노래에 이어 작사, 작곡까지 활동 영역을 넓히며 만능 엔터테이너로서의 재능과 존재감을 발산하고 있다.한편 옹성우의 첫 번째 디지털 싱글 'WE BELONG'은 오는 9일 오후 6시 각종 온라인 사이트를 통해 공개된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com