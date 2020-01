'기생충' 전미비평가협회 작품상 등 2관왕…호주 아카데미상도

한국 영화 아카데미(오스카) 출품작 봉준호 감독의 '기생충'(Parasite)이 또 하나의 수상 소식을 알렸다.5일(이하 현지시간) 미국 할리우드 연예매체에 따르면 '기생충'은 지난 4일 전미비평가협회(National Society of Film Critics) 연례 시상식에서 최고 영예인 작품상(Best Picture)을 받았다.전미비평가협회는 저명 영화 비평가 60여 명으로 구성돼 있다.'기생충'은 44표의 압도적 지지를 받아 배우 출신 여류 감독 그레타 거윅의 '작은 아씨들'(Little Women·27표)을 여유 있게 따돌렸다.쿠엔틴 타란티노 감독의 '원스 어폰 어 타임 인 할리우드'(Once Upon a Time in Hollywood)가 3위(22표)였다.봉준호 감독과 한진원 작가는 각본상(Best Screenplay)도 수상해 2관왕이 됐다.감독상은 '작은 아씨들'의 그레타 거윅에게 돌아갔다.여우주연상은 '다이앤'의 메리 케이 플레이스, 남우주연상은 '기생충'과 골든글로브 외국어영화상 및 아카데미 국제영화상을 놓고 치열하게 경합하는 '페인 앤 글로리'의 안토니오 반데라스에게 주어졌다.남우조연상은 '원스 어폰 어 타임 인 할리우드'의 브래드 피트, 여우조연상은 '결혼이야기'·'작은 아씨들'의 로라 던이 각각 차지했다.촬영상은 '타오르는 여인의 초상', '애틀랜티스'의 클레어 마통이 받았다.'기생충'은 또 호주 아카데미 시상식(AACTA)에서도 최고 영예인 작품상을 수상했다.'기생충'은 '아이리시맨', '조커', '원스 어폰 어 타임 인 할리우드' 등 쟁쟁한 경쟁작을 제쳐 오스카 후보 지명 및 수상 가능성을 좀 더 높인 것으로 평가된다.'기생충'은 AACTA 감독상, 남우조연상. 각본상 후보에도 올랐으나 수상에는 실패했다./연합뉴스