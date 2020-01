SBS ‘인기가요’ 방송화면. /사진=SBS

[텐아시아=박창기 기자]그룹 동키즈(DONGKIZ)가 무대 위 콘셉트 부자의 면모를 뽐냈다. SBS ‘인기가요’에서다.5일 오후 방송된 ‘인기가요’에서 동키즈는 미니 1집 ‘DONGKY TOWN’의 수록곡 ‘All I Need is You(올아이니쥬)’를 열창했다.이날 방송에서 동키즈는 흥겨운 분위기로 등장해 무대를 장악했다. 이들은 5인 5색의 매력 넘치는 표정 연기를 선보이며, 어깨를 들썩이게 만드는 텐션을 자랑했다. 특히 동키즈는 농구의 드리블과 슛을 안무로 표현한 ‘슬램동키춤’으로 퍼포먼스 강자임을 증명했다.이어 멤버들의 찰떡 같은 프레피 룩(preppy look)으로 훈훈한 자태를 드러냈다. 동키즈는 활동마다 시선을 사로잡는 포인트 안무와 다양한 콘셉트로 매력을 방출하고 있다.동키즈는 ‘All I Need is You’를 통해 활발한 활동을 이어간다.박창기 기자 spear@tenasia.co.kr