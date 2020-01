동키즈(사진=방송화면캡쳐)

보이그룹 동키즈(DONGKIZ)가 장난기 넘치는 비글 매력을 발산했다.동키즈는 4일 오후 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연, ‘All I Need is You’(올아니쥬)로 무대를 꾸몄다.이날 동키즈는 장난기 가득한 표정부터 재킷을 벗어 던지는 상남자 퍼포먼스로 다채로운 매력을 뽐내는 건 물론, 격렬한 안무에도 흔들림 없는 라이브로 독보적인 존재감도 발휘했다.특히 킬링 파트인 후렴구에선 농구의 드리블과 슛을 안무로 표현한 ‘슬램동키춤’으로 시선을 사로잡는 가하면, 멤버 전체가 흑발 머리로 변신해 한층 눈부신 비주얼까지 자랑했다.설렘 가득한 고백의 순간을 담은 ‘All I Need is You’는 동키즈의 발랄한 에너지를 담은 올드 스쿨 펑크 곡이다.현재 동키즈는 ‘All I Need is You’로 후속 활동을 펼치고 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com