4일 방영된 MBC ‘쇼음악중심’ 방송화면.

[텐아시아=김수경 기자]그룹 동키즈(DONGKIZ)가 4일 오후 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연해 ‘All I Need is You’(올아니쥬)로 무대를 꾸몄다.이날 동키즈는 장난기 가득한 표정를 선보이는 것은 물론 재킷을 벗어 던지는 퍼포먼스를 펼쳤다.킬링 파트인 후렴구에선 농구의 드리블과 슛을 안무로 표현한 ‘슬램동키춤’으로 시선을 사로잡았다.‘All I Need is You’는 동키즈의 발랄한 에너지를 담은 곡이다.현재 동키즈는 ‘All I Need is You’로 후속 활동을 펼치고 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr