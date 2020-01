ATEEZ(사진= ‘Answer’ 퍼포먼스 프리뷰 영상 캡처)

그룹 ATEEZ(에이티즈)가 부드러운 카리스마를 자랑했다.지난 3일 오후 ATEEZ 공식 SNS 채널을 통해 새 앨범의 타이틀곡 ‘Answer’(앤서)의 퍼포먼스 프리뷰 영상이 공개됐다.공개된 영상에는 ‘Answer’로 보여줄 ATEEZ의 한층 섬세한 표현은 물론, 치명적인 피지컬로 완성된 독보적 퍼포먼스, 니트와 카디건을 활용한 스타일링으로 부드러운 카리스마까지 자랑해 팬들을 매료시키고 있다.특히 ‘타올라 불꽃처럼, 건배하자 Like a thunder(라이크 어 썬더). 네 모든 걸 채워 넘쳐흐를 듯이 모두 잔을 머리 위로, 세상 어디에서든 보일 수 있게’라는 패기 넘치는 가사와 양 팔을 하늘로 뻗치는 안무까지 선보여 퍼포먼스 장인 ATEEZ표 매력을 다시 한 번 각인시키고 있다.앞서 글로벌 루키로 인정받은 ATEEZ는 2019년 10월에 발매한 정규앨범에 이어 미니앨범 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’(트레져 에필로그 : 액션 투 앤서)로 ATEEZ표 음악적 세계관의 주요 서사를 써내려갈 것을 예고했다.이번 활동으로 더욱 빛나는 비전을 펼칠 ATEEZ의 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’는 오는 6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다. ₩신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com