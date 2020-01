비오브유, ‘페이즈 원 : 유’ 음원 하이라이트 메들리 영상 공개

[연예팀] 비오브유의 앨범 전곡을 미리 들어볼 수 있는 프리뷰 영상이 공개됐다.소속사 더뮤직웍스는 1월3일 공식 SNS 계정을 통해 비오브유(B.O.Y)의 첫 번째 미니앨범 ‘페이즈 원 : 유(Phase One : YOU)’ 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.공개된 영상에는 앨범에 수록된 총 5개 트랙의 음원 하이라이트와 비오브유의 우월한 비주얼을 감상할 수 있는 재킷 이미지가 함께 담겨 팬들의 이목을 집중시켰다.세련된 비트와 리드미컬한 멜로디 라인이 돋보이는 ‘별, 빛(Starlight)’을 시작으로 세련된 댄스팝 ‘마이 엔젤(My Angel)’, 비오브유의 달콤한 목소리가 매력적인 ‘갓 유어 백(Got Your Back)’, 감성을 적시는 서정적인 팝발라드 ‘시계 바늘’, 풍부한 선율과 리듬의 ‘라이트하우스(Lighthouse)’까지 모든 트랙의 음원 하이라이트가 공개됐다.‘페이즈 원 : 유’는 김국헌, 송유빈이 비오브유로서 본격적인 신호탄을 쏘아 올리는 첫 번째 앨범으로 ‘누군가에게 최고가 될 수 있다(Best Of You)’라는 뜻과 국헌&유빈 또는 국헌유빈&팬으로 일컬어지는 ‘우리 둘(Both Of You)’이라는 두 가지 의미를 내포하고 있다.한편, 비오브유의 첫 번째 미니앨범 ‘페이즈 원 : 유’는 7일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.(사진제공: 더뮤직웍스)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr