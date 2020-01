동키즈 (사진=해당영상 캡처)

그룹 동키즈(DONGKIZ)가 통통 튀는 풀 파워 에너지를 자랑했다.동키즈는 2일 오후 방송된 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 ‘All I Need is You’(올아니쥬)로 무대를 꾸몄다.이날 동키즈는 ‘All I Need is You’를 통해 업그레이드된 청정돌 면모와 스포티한 매력을 대방출하는 가하면, 순정 만화 주인공같은 비주얼까지 뽐내며 팬심을 자극했다.특히 동키즈는 러블리한 가사에 어울리는 5인 5색 상큼한 표정연기는 물론, 소년미 넘치는 농구 퍼포먼스로 현실 남자친구 같은 매력부터 ‘무대 위 놀 줄 아는 아이돌’의 파워풀한 텐션까지 자랑했다.‘All I Need is You’는 동키즈의 미니앨범 ‘DONGKY TOWN’(동키 타운)의 세 번째 트랙으로, 80년대 펑크 장르에 현대적인 EDM(이디엠) 비트에 신스 악기를 조화롭게 섞어 재해석한 올드 스쿨 펑크 곡이다.동키즈는 ‘All I Need is You’로 후속 활동을 이어간다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com