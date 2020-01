비오브유(B.O.Y) (사진=더뮤직웍스 )

그룹 비오브유(B.O.Y)가 미니 1집 더블 타이틀곡 ‘My Angel(마이 엔젤)’의 뮤직비디오 티저를 공개했다.소속사 더뮤직웍스는 2일 정오 공식 SNS 계정을 통해 비오브유(김국헌, 송유빈)의 첫 번째 미니앨범 ‘Phase One : YOU(페이즈 원 : 유)’ 더블 타이틀곡 ‘My Angel’의 뮤직비디오 티저를 게재했다.앞서 지난 1일 ‘My Angel’의 트레일러 영상을 공개하며 묘하면서 카리스마 있는 모습으로 컴백 기대감을 끌어올린 비오브유는 2일 티저 영상까지 연이어 오픈하며 가요팬들의 궁금증을 더욱 고조시켰다.공개된 티저 영상 속 김국헌, 송유빈은 각각 황야와 도심을 누비며 무언가를 찾는 듯한 신비로운 시선과 각자만의 분위기로 이목을 사로잡는다.여기에 대자연이 주는 웅장하고 감각적인 영상미와 긴장감을 배가시키는 음악, 두 사람의 눈빛에서 읽을 수 있는 무언의 연기가 어우러져 영화 속 한 장면을 연상케 하며 몰입감을 높였다.특히 티저 영상과 함께 ‘My Angel’의 일부 파트가 함께 공개돼 짧지만 강한 여운으로 완곡에 대한 기대감을 증폭시켰다.‘Phase One : YOU’는 김국헌, 송유빈이 비오브유로서 본격적인 신호탄을 쏘아 올리는 첫 번째 앨범으로, ‘누군가에게 최고가 될 수 있다(Best Of You)’라는 뜻과 ‘국헌&유빈’ 또는 ‘국헌유빈&팬’으로 일컬어지는 ‘우리 둘(Both Of You)’이라는 두 가지 의미를 내포하고 있다. 오는 7일 정오 앨범을 발매하며 본격적인 활동에 나설 예정이다.한편 비오브유는 앨범 발매에 앞서 2일 Mnet ‘엠카운트다운’에서 첫 번째 미니앨범 ‘Phase One : YOU(페이즈 원 : 유)’의 무대를 선공개한다. 비오브유는 이번 무대를 통해 실력파 듀오로서의 인식을 견고히 하며 다양한 모습들로 음악팬들을 사로잡을 전망이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com