비오브유 /사진=더뮤직웍스 제공

그룹 비오브유(B.O.Y)가 실력파 듀오로 발돋움한다.소속사 더뮤직웍스는 2일 정오 공식 SNS 계정에 비오브유(김국헌, 송유빈)의 첫 번째 미니앨범 '페이즈 원 : 유(Phase One : YOU)' 더블 타이틀곡 '마이 엔젤(My Angel)'의 뮤직비디오 티저를 게재했다.앞서 지난 1일 '마이 엔젤'의 트레일러 영상을 공개하며 카리스마 있는 모습으로 컴백 기대감을 끌어올린 비오브유는 2일 티저 영상까지 연이어 오픈하며 궁금증을 증폭시켰다.공개된 티저 영상 속 김국헌, 송유빈은 각각 황야와 도심을 누비며 무언가를 찾는 듯한 신비로운 시선과 분위기로 이목을 사로잡는다. 여기에 대자연이 주는 웅장하고 감각적인 영상미와 긴장감을 배가하는 음악, 두 사람의 눈빛에서 읽을 수 있는 무언의 연기가 어우러져 영화 속 한 장면을 연상케 한다.티저 영상과 함께 공개된 '마이 엔젤'의 일부 파트는 짧지만 강한 여운으로 완곡에 대한 기대감을 높였다.'페이즈 원 : 유'는 김국헌, 송유빈이 비오브유로서 본격적인 신호탄을 쏘아 올리는 첫 번째 앨범이다. '누군가에게 최고가 될 수 있다(Best Of You)'라는 뜻과 '국헌&유빈' 또는 '국헌유빈&팬'으로 일컬어지는 '우리 둘(Both Of You)'이라는 두 가지 의미를 내포하고 있다비오브유는 앨범 발매에 앞서 2일 Mnet '엠카운트다운'에서 '페이즈 원 : 유' 무대를 선공개한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com