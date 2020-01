루피, 두 번째 선공개 싱글 앨범 DO NOT UNDERSTAND 발매 (사진=메킷레인 레코즈)

루피(Loopy)가 지난 31일 새로운 싱글앨범 ‘DO NOT UNDERSTAND’를 발표했다.‘DO NOT UNDERSTAND’는 이전에 발표한 싱글 앨범 ‘NO FEAR’에 이어 루피의 첫 번째 정규 앨범에 수록될 두 번째 선공개 싱글 앨범이다.이번 싱글 ‘DO NOT UNDERSTAND’는 예전 ‘Hopsin’이 ‘no words’에서 보여주었던 패러독스함을 오마주 하듯 강렬한 비트에 루피의 디스토피아적인 느낌의 강한 랩과 플로우로 곡을 구성하였다.프로듀서로는 이전 ‘루피&나플라(Loopy&nafla)’의 ‘코쿤(Chosen)’과 ‘Nergized’로 호흡을 맞춰 온 ‘Tunnelno5’가 참여하였으며, 이에 팬들은 “루피만이 주는 바이브는 말 그대로 루피만 낼 수 있는 듯”“내 최애곡 조합이 다시 모였다” “새해에는 루피 신곡만 듣겠네” 등의 반응을 통해 뜨거운 관심을 보이기도 했다.이번 싱글 앨범 또한 음원 발매와 동시에 라이브 클립 스타일의 영상이 함께 공개되었으며, DANTAYSPEAK가 영상과 앨범 커버에 비주얼 디렉터로서 참여하였다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com