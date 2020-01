이엔오아이, Red in the Apple 하민 콘셉트 포토 공개 (사진=키더웨일컴퍼니)

이엔오아이(ENOi) 멤버 하민이 훈훈한 비주얼과 지적인 매력으로 팬들의 마음을 훔쳤다.이엔오아이(라온, 하민, 제이키드, 도진, 진우, 건, 어빈)는 지난해 12월 30일과 31일 양일간 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘레드 인 디 애플(Red in the Apple)’ 하민의 콘셉트 포토와 뮤직비디오 개인 티저 영상을 업로드했다.공개된 콘셉트 포토 속 하민은 훈훈한 비주얼과 고급스러운 와인 컬러의 헤어스타일로 보는 이들의 시선을 사로잡았다. 여기에 안경을 포인트로 활용해 지적인 이미지를 더했다.콘셉트 포토와 티저 영상을 통해 각각 다른 매력을 뽐낸 하민이 컴백 후 또 어떤 새로운 모습을 보여줄지 팬들의 궁금증은 더욱 커지고 있다.라온, 도진, 하민의 개인 콘셉트 포토 및 티저 영상을 공개한 이엔오아이는 이후로도 멤버 전원의 개인 프로모션을 순차적 공개하며 컴백 열기를 끌어올릴 예정이다.이엔오아이의 첫 번째 미니앨범 ‘레드 인 디 애플(Red in the Apple)’은 오는 12일 음원사이트를 통해 발매된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com