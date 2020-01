▲ (사진=‘All I Need is You’ 숏티저, 롱티저 캡처 제공)

보이그룹 동키즈(DONGKIZ)가 러블리함부터 장난기 가득한 모습까지 매력을 대방출하고 있다.지난 2019년 12월 31일 그리고 1월 1일 동키즈 공식 SNS 채널을 통해 'All I Need is You'(올아니쥬) 숏티저와 롱티저가 공개됐다.티저 영상 속 동키즈는 땡땡이부터 줄무늬 등 다양한 색상, 디자인의 파자마를 입고 5인 5색 개성을 뽐내는 가하면, 캐주얼한 의상으로 멋을 내 스포티한 면모도 자랑하고 있다.특히 동키즈는 매혹적인 눈빛은 기본, 해맑은 미소와 윙크 등 다채로운 표정부자로 변신하거나, 함께 웃고 즐기며 '무대 위 놀 줄 아는 아이돌'의 친근한 모습까지 선보이고 있다.'All I Need is You'는 펑크에 현대적인 EDM(이디엠), 신스 악기를 섞어 동키즈만의 색깔로 재해석한 올드 스쿨 펑크다. '너의 모든 게 좋아 All I need is you' 등의 사랑스러운 가사가 리스너들을 사로잡을 예정이다.후속 활동으로 팬들을 만날 동키즈는 2020년 새해인사도 빼놓지 않았다. 공식 SNS 채널을 통해 동키즈는 "소망하시는 일 꼭 이루시고, 동키즈와 함께 건강하고 행복한 한 해 만들어나가요. 새해 복 많이 받으세요"라고 전했다.동키즈는 오는 2일부터 'All I Need is You'로 후속 활동을 시작한다.