핫샷 윤산 (사진=스타크루이엔티)

핫샷(HOTSHOT)의 멤버 SAN(윤산)이 네 번째 디지털 싱글 'How I Feel'을 발매했다.SAN(윤산)의 소속사 스타크루이엔티 측은 “매월 디지털 싱글을 발매하며 솔로 아티스트로서 자리 잡고 있는 SAN(윤산)이 네 번째 싱글 'How I Feel'을 발매했다”라고 밝혔다.앞서 SAN(윤산)은 지난 9월 3일 첫 번째 디지털 싱글 ‘Still on you’(feat. Adrian Mckinnon), 10월 29일 두 번째 디지털 싱글 ‘Free Falling’, 11월 26일 세 번째 디지털 싱글 ‘Happening’을 발매한 바 있다.네 번째 싱글 'How I Feel'은 스윗한 비트 위에 윤산의 담백한 보컬이 어우러져 멋진 조화를 이루며 고급스러운 팝 R&B 느낌의 곡이다.이번 싱글 역시 SAN(윤산)이 작사, 작곡 등 직접 제작에 참여하였으며, 점점 더 성숙한 뮤지션의 모습으로 성장하는 SAN(윤산)의 앞으로의 음악 활동을 더욱 기대하게 한다.스타크루이엔티 관계자는 “SAN(윤산)은 매달 다양한 장르를 오가며 열정적으로 작업하고 있으며 이번 곡 또한 그 결과물 중의 하나이다”라며 “솔로 아티스트로서 자신의 색깔을 보여주는 SAN(윤산)의 행보가 기대된다”라고 소감을 전했다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com