싸패다 두번째 OST Stay the Same 발매 (사진=CJ ENM)

긴장감과 스릴을 더해가고 있는 ‘싸패다’가 감동과 여운을 담은 OST를 선보인다.tvN ‘싸이코패스 다이어리’(이하 싸패다) 측은 오는 2일 두번째 OST인 차여울의 ‘Stay the Same’을 발매한다고 밝혔다.‘Stay the Same’은 심보경(정인선)의 아버지에 대한 애틋한 감정과 사랑을 대변하는 곡으로, 따뜻한 멜로디와 가사가 인상적인 팝 발라드다. 심보경은 카리스마 넘치는 경찰 포스를 풍기다가도 가족을 생각할 때 만큼은 따뜻하고 감동적인 마음을 보여주고 있어 시청자들의 몰입도를 더욱 끌어올리고 있다.‘Stay the Same’ 가창은 ‘쌈, 마이웨이’ ‘60일, 지정생존자’ 등 다수의 OST 등에 참여하며 신흥 OST 대세로 떠오르고 있는 가수 차여울이 맡았다. 차여울은 자신만의 감미롭고 섬세한 목소리를 더해 곡의 완성도를 높였다.또 이 곡은 ‘사이코메트리 그녀석’ ‘어비스’ ‘멜로가 체질’ ‘검색어를 입력하세요WWW’ ‘유령을 잡아라’ 등의 인기 드라마 OST에 참여한 작곡팀 NODDED와 싱어송라이터 JADE(제이드)가 작사, 작곡한 곡이다. 앞서 공개된 ‘싸이코패스 다이어리’ 첫번째 OST ‘Wanna Be Bad’(워너비배드)’와는 또 다른 매력을 지닌 작품이라 좋은 반응이 예상된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com