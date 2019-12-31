[bnt포토] 한지혜 '걸그룹 뺨치는 각선미'(2019mbc연기대상)

배우 한지혜가 입장하고 있다.
수상내역은 아래와 같다.
◆대상=김동욱(특별근로감독관 조장풍)
◆최우수연기상 일일/주말드라마 부문=이상우(황금정원)·예지원(두 번은 없다)
◆최우수연기상 월화특별기획 드라마 부문=김동욱(특별근로감독관 조장풍)·임지연(웰컴2라이프)
◆최우수연기상 수목드라마 부문=정해인(봄밤)·신세경(신입사관 구해령)·한지민(봄밤)
◆우수연기상 일일/주말드라마 부문=류수영(슬플 때 사랑한다)·박세완(두 번은 없다)
◆우수연기상 월화특별기획 드라마 부문=오만석(검법남녀2)·박세영(특별근로감독관 조장풍)
◆우수연기상 수목드라마 부문=차은우(신입사관 구해령), 김혜윤(어쩌다 발견한 하루)
◆신스틸러상=노민우(검법남녀2)
◆시청자가 뽑은 올해의 드라마=‘어쩌다 발견한 하루’
◆최고의 1분 커플상=신세경·차은우(신입사관 구해령)
◆올해의 작가상=김반디 작가(특별근로감독관 조장풍)
◆조연상 일일/주말드라마 부문=정시아(황금정원)
◆조연상 월화특별기획 드라마 부문=오대환(특별근로감독관 조장풍)
◆조연상 수목드라마 부문=이지훈(신입사관 구해령)
◆신인상=로운·이재욱·김혜윤(어쩌다 발견한 하루)
◆청소년 아역상=이수아(웰컴2라이프)
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