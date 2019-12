가수 에일리 / 사진제공=로켓쓰리엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]가수 에일리가 ‘에일리 파워’를 입증했다.31일 오후 6시 티켓 예매처 인터파크와 티켓링크를 통해 에일리의 전국투어 콘서트 ‘I AM : RE-BORN’(아이 엠 : 리-본) 서울 공연의 추가 티켓 예매가 시작된다.앞서 서울 공연 1회 확정 소식으로 대중들의 뜨거운 인기와 관심을 입증한 에일리는 관객들의 변치 않은 응원에 힘입어 추가 티켓을 확정해 더 많은 서울 관객과 만나게 됐다.에일리는 ‘I AM : RE-BORN’을 통해 드라마 ‘도깨비’ OST ‘첫눈처럼 너에게 가겠다’, ‘보여줄게’ ‘손대지마’ 등 알찬 히트곡부터 파워풀한 댄스 퍼포먼스 등 폭넓은 음악 스펙트럼을 자랑하고 있다.또한 에일리는 다채로운 셋 리스트로 관객들의 눈과 귀를 즐겁게 해주고 있으며, 방송에서 보지 못했던 무대의 연속으로 현장을 찾은 이들의 만족도를 최상으로도 끌어올리고 있다.공연마다 ‘믿고 보는 콘서트’의 입지를 단단히 다지고 있는 에일리는 전국투어뿐만 아니라 다양한 방송과 라디오, SNS 활동은 물론, 본격적인 미국 진출까지 앞두고 있어 글로벌한 활약까지 펼칠 예정이다.에일리의 ‘I AM : RE-BORN’은 31일 대전과 오는 2020년 1월 5일 부산, 1월 11일 서울에서 계속된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr