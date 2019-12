제공=드림어스컴퍼니

[텐아시아=김하진 기자]JTBC ‘슈퍼밴드’에 출연한 밴드 호피폴라, 루시, 퍼플레인이 부산에 이어 지난 28일과 29일 서울 잠실실내체육관에서 열린 합동 콘서트 ‘슈퍼밴드 톱(TOP)3’를 성황리에 마쳤다.이번 서울 공연 역시 루시(신예찬 신광일 조원상 최상엽)가 문을 열었다. ‘스윔(Swim)+크라이 버드(Cry Bird)’로 시작해 ‘너의 시간 속으로’ ‘선잠’ ‘플레어(Flare)’ ‘난로’ 등을 열창했다.‘올드 앤 와이즈(Old and Wise)’로 팀 공연의 오프닝을 연 퍼플레인(채보훈 김하진 양지완 이나우 정광현)은 한층 더 물오른 무대 매너로 ‘파라다이스 로스트(Paradise Lost)’ ‘스톱 크라잉 유어 하트 아웃(Stop crying your heart out)’ ‘네버 이너프(Never Enough)’ ‘드림 온(Dream On)’ ‘아이브 갓 어 필링(I’ve Got a Feeling)’ 등을 연이어 부르며 공연장의 분위기를 띄웠다.‘슈퍼밴드’의 최종 우승팀 호피폴라(아일 하현상 홍진호 김영소)는 ‘오펀(Opfern)’은 물론 조원상과 정광현이 함께한 첫 싱글 타이틀곡 ‘어바웃 타임(About Time)’과 ‘크립(Creep)’ ‘캐슬 온 더 힐(Castle on the hill)’ ‘라스트 크리스마스(Last Christmas)’ ‘백만송이 장미’ ‘실연’ ‘웨이크 미 업(Wake me up)’ 등 다채로운 장르의 노래를 불렀다.부산에 이어 서울 공연에도 스페셜 게스트가 자리를 빛냈다. 벤지가 지난 공연에 이어 개인 무대를 펼쳤고 조원상, 신현빈, 양지완, 정광현이 ‘댄싱(Dancin)’으로 다채로움을 더했다. 더불어 닥터스(안상진 김규목 황승민), 피플 온 더 브릿지(이찬솔 강경윤 임형빈 신현빈) 등 ‘슈퍼밴드’에서 뜨거운 화제를 모은 공연이 펼쳐졌다.영화 ‘겨울왕국2’의 OST ‘인투 디 언노운(Into the unknown)’과 ‘스틸 파이팅 잇(Still Fighting It)’ 등 다양한 커버곡과 협업 무대도 이목을 끌었다.마지막 단체곡은 부산에서 첫 공개 후 폭발적인 반응이 쏟아진 콜드플레이의 ‘비바 라 비다(Viva La Vida)’였다.‘슈퍼밴드 TOP3’의 콘서트는 내년 1월 11일 수원 컨벤션 센터를 끝으로 막을 내릴 예정이다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr