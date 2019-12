그룹 에이티즈./ 사진제공=KQ엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]그룹 에이티즈(ATEEZ)가 지난 28일부터 본격적으로 컴백 카운트다운에 돌입했다.이날 ATEEZ 공식 SNS 채널을 통해 미니앨범 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’(트레져 에필로그 : 액션 투 앤서)의 멤버 홍중과 성화의 티저 이미지가 공개됐다.이번 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’를 통해 ATEEZ는 믿고 보는 퍼포먼스와 에너제틱한 면모는 물론 한층 확장된 ATEEZ 세계관까지 보여줄 예정이다.ATEEZ의 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’는 2020년 1월 6일 오후 6시 각 음원사이트를 통해 발매된다.홍중과 성화를 시작으로 멤버별 티저 이미지도 순차 공개된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr