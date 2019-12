동키즈(사진=동요엔터테인먼트 제공)

보이그룹 동키즈(DONGKIZ)가 팬들과 함께 즐거운 연말파티를 했다.동키즈는 지난 28일 오후 2019년 연말파티 ‘골든티켓 이벤트’를 개최, 가까이에서 팬들을 만났다.이날 동키즈는 데뷔곡 ‘놈 (NOM)’으로 흥겨운 파티의 시작을 알렸다. 그 후 동키즈는 ‘BlockBuster’(블록버스터), ‘Fever’(피버), 릴레이 댄스 등으로 무대 위 놀 줄 아는 아이돌 면모도 뽐냈다.어깨를 들썩거리게 만드는 무대들 외에도 데뷔 당시의 풋풋한 모습이 담긴 영상부터 ‘2019 아시아 아티스트 어워즈’에서 포커스 상을 받았던 때를 회상, 다시 한 번 팬클럽 동아리와 수상을 자축했다.특히 팬들을 위한 동키즈의 이벤트는 멈추지않았다. 진솔한 입담과 정성 가득한 손편지, 꽃다발 등 오직 팬들만을 향한 선물로 객석의 폭발적인 호응까지 받았다.‘All I Need is You’(올아니쥬) 뮤직비디오와 무대까지 선공개한 동키즈는 “2019년 마지막 토요일을 같이 보내 행복하며, 2020년에도 건강하고 오래 오래 행복했으면 좋겠다. 내년에는 더욱 더 열심히 하는 동키즈가 되겠다”고 끝인사로 연말파티를 마무리했다.팬들에게 소중한 추억을 선물한 동키즈는 오는 2020년 1월 2일부터 ‘All I Need is You’로 후속 활동을 한다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com