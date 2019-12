ATEEZ (사진=KQ엔터테인먼트)

그룹 ATEEZ(에이티즈)가 본격적으로 컴백 카운트다운에 돌입했다.지난 28일 ATEEZ 공식 SNS 채널을 통해 미니앨범 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’(트레져 에필로그 : 액션 투 앤서)의 멤버 홍중과 성화의 티저 이미지가 공개됐다.공개된 이미지 속 홍중과 성화는 다채로운 색감 속 몽환적인 눈빛으로 오묘한 분위기를 자아내는 가하면, 거친 느낌의 섹시함과 부드러운 남성미를 넘나드는 온도차 매력으로 보는 이들의 시선을 단번에 압도하고 있다.또한 눈에 띄는 스타일링을 완벽하게 소화한 홍중과 성화는 업그레이드된 고급미와 세련미를 자랑, 감각적인 비주얼의 변화로 다채로운 모습을 뽐내 컴백에 대한 기대치를 한껏 높이고 있다.이번 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’를 통해 ATEEZ는 믿고 보는 퍼포먼스와 에너제틱한 면모는 물론, 한층 확장된 ATEEZ 세계관으로 주요 서사까지 보여줄 예정이다.무한한 잠재력을 입증하고 있는 ATEEZ의 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’는 오는 2020년 1월 6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매되며, 홍중과 성화를 시작으로 멤버별 티저 이미지를 순차 공개한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com