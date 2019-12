비오브유 김국헌X송유빈, 6AM 콘셉트 포토 속 치명적 복근 과시 (사진=더뮤직웍스)

비오브유(B.O.Y) 김국헌, 송유빈이 ‘6AM’ 버전의 콘셉트 포토를 모두 공개했다.비오브유 측은 27일 공식 SNS 계정을 통해 비오브유의 첫 번째 미니앨범 ‘Phase One : YOU(페이즈 원 : 유)’ 6AM 버전의 마지막 콘셉트 포토를 업로드 했다.공개된 6AM 버전 속 김국헌, 송유빈은 섹시하면서 묘한 아우라를 발산하고 있다. 개인 포토 속 두 사람은 각자 쇼파에 누워 그윽한 눈빛으로 정면을 응시, 여기에 은근히 풀어 헤쳐진 청자켓 스타일링으로 섹시함을 자아냈다.단체 사진에서는 청자켓 속 가려져 있던 김국헌의 복근이 좀 더 과감하게 드러나 눈길을 사로잡았으며, 송유빈 역시 모델 버금가는 피지컬로 감탄을 안겼다.비오브유는 ‘6AM’와는 상반된 콘셉트의 ‘6PM’ 버전을 추가적으로 공개하며 계속해서 컴백 열기를 끌어 올릴 예정이다.비오브유는 ‘누군가에게 최고가 될 수 있다(Best Of You)’라는 뜻과 ‘국헌&유빈’ 또는 ‘국헌유빈&팬’으로 일컬어지는 ‘우리 둘(Both Of You)’이라는 두 가지 의미를 내포하고 있으며, 오는 1월 7일 첫 번째 미니앨범 ‘Phase One : YOU(페이즈 원 : 유)’를 발매하며 듀오로서 본격적인 활동에 나설 전망이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com